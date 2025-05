Papa Leone XIV sfiora il milione di follower su Instagram nel primo giorno

Papa Leone XIV ha colpito il mondo dei social media, sfiorando un milione di follower su Instagram già nel suo primo giorno. Con un messaggio di pace e speranza, il nuovo Papa mantiene viva la tradizione di coinvolgere i fedeli attraverso le piattaforme digitali. Un inizio straordinario per la sua presenza online!

Papa Leone XIV, che ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram, ha quasi raggiunto, nel primo giorno, su Instagram il milione di follower. "La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch'io