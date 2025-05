Papa Leone XIV | L’americano ‘cittadino del mondo’ che sfida Trump e l’IA

Nel cuore della Chiesa cattolica, l'elezione di Papa Leone XIV, l’americano Cardinale Robert Francis Prevost, segna un momento storico. Con una visione globale, si prepara a sfidare le ideologie di Donald Trump e a confrontarsi con l'intelligenza artificiale. "È un grande onore per il nostro Paese", ha dichiarato Trump, celebrando questo nuovo capitolo per l'America e il Vaticano.

“È un grande onore per il nostro Paese”. Queste le parole di Donald Trump subito dopo l’annuncio che il Cardinale Robert Francis Prevost di Chicago è stato eletto per sostituire Papa Francesco alla guida della Chiesa cattolica. Per il presidente Usa si tratta di una vittoria per l’America senza però capire la profondità delle situazioni.PapaLeone XIV è nato in America ed è dunque cittadino Usa ma lo è anche del Perù. Infatti il nuovo pontefice è un cittadino del mondo, come ha detto Daniel DiNardo, arcivescovo emerito di Galveston-Houston. Il cardinale DiNardo ha giustamente spiegato che Leone XIV ha “passato una buona parte della sua vita come missionario in Sud America”.Il nuovo Papa è infatti un americano atipico. Oltre all’inglese parla spagnolo, italiano, francese, portoghese e conosce in leggera misura altre lingue. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it