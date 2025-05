Papa Leone XIV | l’americano ‘cittadino del mondo’ che sfida Trump e l’IA

"Papa Leone XIV, l'americano 'cittadino del mondo', si appresta a sfidare Donald Trump e l'IA in un contesto di tensioni globali. Con l'elezione del Cardinale Robert Francis Prevost, nuovo pontefice, Trump celebra una vittoria, ma la Chiesa si trova di fronte a sfide inedite che mettono in discussione l'autorità e il ruolo della fede nel mondo contemporaneo."

“È un grande onore per il nostro Paese”. Queste le parole di Donald Trump subito dopo l’annuncio che il Cardinale Robert Francis Prevost di Chicago è stato eletto per sostituire Papa Francesco alla guida della Chiesa cattolica. Per il presidente Usa si tratta di una vittoria per l’America senza però capire la profondità delle situazioni.PapaLeone XIV è nato in America ed è dunque cittadino Usa ma lo è anche del Perù. Infatti il nuovo pontefice è un cittadino del mondo, come ha detto Daniel DiNardo, arcivescovo emerito di Galveston-Houston. Il cardinale DiNardo ha giustamente spiegato che Leone XIV ha “passato una buona parte della sua vita come missionario in Sud America”.Il nuovo Papa è infatti un americano atipico. Oltre all’inglese parla spagnolo, italiano, francese, portoghese e conosce in leggera misura altre lingue. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it