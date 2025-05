Papa Leone XIV in un documento le origini sanremesi del nuovo Pontefice

Nel panorama della Chiesa cattolica, Papa Leone XIV si distingue come un pontefice dalle radici profonde e variegate. Le sue origini sanremesi, intrecciate tra Italia e Francia, raccontano una storia di contaminazione culturale e affetti familiari. Dall'albero genealogico emerge il bisnonno Jacques Martino, simbolo di un legame con l'Europa che arricchisce la sua identità americana.

Un Papa americano ma con origini europee. Una contaminazione di culture e storie che attraversa l'Italia e la Francia. Dall'albero genealogico di Leone XIV emergono le sue radici che affondano nel Vecchio Continente per approdare, poi, negli Stati Uniti. Il bisnonno del Pontefice, Jacques Martino, approda infatti in Louisiana, nel sud-est del continente nordamericano, dall'Italia e in particolare dalla Liguria. L'uomo era nato a Sanremo nel 1806 per poi decidere di emigrare e stabilirsi a New Orleans. documento che conferma origini liguri del bisnonnoA conferma delle origini liguri del Papa, il documento contenuto nel libro dei battesimi celebrati nella concattedrale di San Siro a Sanremo, rispolverato su iniziativa dell'ex sindaco Leone Pippione (VIDEO), con la collaborazione del parroco, don Nicolas, e del vescovo, Mons. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Papa Leone XIV, in un documento le origini sanremesi del nuovo Pontefice

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.