papa leone xiv e la chiesa alla prova della rivoluzione dell intelligenza artificiale

Papa Leone XIV, ispirato da Leone XIII, guida la Chiesa Cattolica attraverso la sfida posta dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Mentre il mondo evolve rapidamente grazie alla tecnologia, il Papa riflette su come i principi della dottrina sociale possano illuminare una via etica e umana nel dialogo con le nuove frontiere digitali.

PapaLeone XIV ha assunto il timone dellaChiesa Cattolica prendendo spunto, per il suo nome pontificio, da Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, quel Leone XIII che inaugurò la fase moderna della dottrina sociale dellaChiesa per leggere quello che il Concilio Vaticano II avrebbe definito “il segno dei tempi” ed indirizzarvi la pastorale ecumenica. La Rerum Novarum di Leone XIII adottò la svolta “sociale” per leggere l’impatto dellarivoluzione Industriale sulle società moderne e riaffermare la spinta dellaChiesa per la tutela della dignità umana e l’antropocentrismo. Per Robert Francis Prevost l’insegnamento del pontefice romano regnante dal 1878 al 1903 dovrà essere riadattato alla grande svolta economica, sociale, antropologica dell’Intelligenzaartificiale.Dalla “Rerum Novarum” all’intelligenza artificialeRichiamando il suo celebre predecessore, Leone XIV ne ha elogiato l’insegnamento parlando al collegio cardinalizio sabato e aggiungendo che “ai nostri giorni, la Chiesa offre a tutti il ??tesoro del suo insegnamento sociale in risposta a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi nel campo dell’Intelligenzaartificiale che pongono nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”. 🔗Leggi su It.insideover.com