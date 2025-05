Papa Leone XIV e il viaggio a Iznik sulle orme di Bergoglio | come si prepara l' antica Nicea

Papa Leone XIV, erede spirituale di Papa Francesco, intraprende un significativo viaggio a ?znik, l'antica Nicea, un luogo simbolo della cristianità. In questa storica città, dove si tenne il primo concilio della Chiesa, Leone XIV intende proseguire il dialogo interreligioso e promuovere l'unità tra i credenti, seguendo le orme del suo predecessore.

PapaLeone XIV ha raccolto l'eredità di Papa Francesco e ha manifestato l'intenzione di portare avanti l'agenda di quest'ultimo, a partire dal viaggio in Turchia a ?znik, l'anticaNicea dove 1.700 anni fa si svolse il primo concilio della storia della Chiesa cristiana. Eletto dal conclave lo scorso 8 maggio, Leone XIV ha espresso la volontà di recarsi in quella che oggi è una piccola cittadina della Turchia ricca di storia, sospesa tra colline di uliveti e l'omonimo lago, il quinto più grande del Paese. Una cittadina che negli ultimi mesi ha moltiplicato gli sforzi per preparare la visita di Francesco, ha seguito con apprensione l'evoluzione delle condizioni di salute di quest'ultimo, ne ha pianto la morte con preghiere e con l'offerta di dolci ai turisti cristiani, ma ha poi accolto con gioia la volontà del nuovo Papa di recarsi a ?znik.