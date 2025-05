Papa Leone XIV debutta su Instagram | Il primo saluto del Cristo Risorto

Papa Leone XIV fa il suo esordio su Instagram, segnando un passo innovativo per la Chiesa. Il 13 maggio, Robert Francis Prevost ha inaugurato il nuovo account @pontifex con un messaggio di pace: «Peace be with you all!». Un saluto che segna l'inizio di un dialogo diretto con il mondo attraverso i social media.

PapaLeone XIV ha deciso: sì all’utilizzo dei social da Pontefice. E così Robert Francis Prevost ha fatto il suo debutto ufficiale su Instagram nella giornata del 13 maggio con il primo post del nuovo account @pontifex – Pope Leo XIV. «Peace be with you all!» si legge nella bio, dov’è anche spiegato che si tratta dell’account ufficiale. Nel suo primo post, per cui ha scelto diverse foto a partire dal momento in cui si è affacciato su Piazza San Pietro, ha scritto in varie lingue: «La pace sia con tutti voi! Questo è il primosaluto del CristoRisorto, il Buon Pastore. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra». In meno di un paio d’ore ha superato i 200 mila follower, ma il numero continua ad aumentare. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Papa Leone XIV debutta su Instagram: «Il primo saluto del Cristo Risorto»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV debutta su Instagram: «Che la pace sia con voi!» il primo post - In sole due ore oltre 340 mila follower per Papa Leone XIV, che sbarca sulla piattaforma social con l’account Pontifex già usato da Bergoglio ... 🔗milanofinanza.it

Papa Leone XIV debutta sui social: eredita gli account di Francesco e Benedetto XVI - Il nuovo Papa, Leone XIV, mantiene viva la presenza del Vaticano sui social media, ereditando gli account @Pontifex da Francesco e Benedetto XVI. Un percorso iniziato nel 2012 che ha portato i Papi a ... 🔗msn.com

Papa: Leone XIV debutta su Instagram, ‘La pace sia con tutti voi!’ - Milano, 13 mag. (LaPresse) - "La pace sia con tutti voi!". È con l'incipit del suo primo discorso pronunciato da San Pietro subito dopo l'annuncio della sua ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sky Arte : Un filtro Instagram per festeggiare Alighiero Boetti

In occasione del lancio del documentario Alighiero e Boetti. Sciamano e Showman, Sky Arte presenta il filtro Instagram Auguri Boetti, per festeggiare l’ottantesimo anniversario dalla nascita dell’artista.