Papa Leone XIV celebra messa e pranzo con gli agostiniani di via Paolo VI

Oggi, Papa Leone XIV ha scelto di trascorrere il suo giorno di riposo con gli agostiniani di via Paolo VI. Al quinto giorno di pontificato, il Papa celebra una messa e un pranzo con la comunità, sottolineando l'importanza della comunione spirituale e fraterna. Il suo gesto mette in luce la vicinanza del Pontefice con il clero e i fedeli.

PapaLeone XIV si è recato dagli agostiniani di via Paolo VI. Lo apprende l'ANSA. Nel giorno tradizionalmente di riposo dei Papi, Prevost, al suo quinto giorno da Pontefice, vuole dedicare la giornata a loro con la messa e il pranzo.Il Papa si trova al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. Gli agostinaini già il 9 maggio avevano salutato con gioia l'elezione a Pontefice del "confratello agostiniano, 'figlio di Sant' Agostino', padre Robert F. Prevost".Per dodici anni, dal 2001 al 2013, Leone XIV ha guidato l'Istituto in qualità di Moderatore Generale. "Nel solco del Suo magistero e della spiritualità di Sant'Agostino proseguiamo la nostra missione di insegnamento", avevano detto, "che lo Spirito Santo e il santo Vescovo di Ippona possano accompagnare e illuminare il suo cammino di fede e di pace". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV celebra messa e pranzo con gli agostiniani di via Paolo VI

Ne parlano su altre fonti

Papa Leone XIV celebra messa e pranzo con gli agostiniani di via Paolo VI - Papa Leone XIV dedica il suo giorno di riposo agli agostiniani con messa e pranzo presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum. 🔗quotidiano.net

El Papa León XIV celebra su primera oración del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro - Domenica scorsa, piazza San Pietro ha visto la partecipazione di oltre 100mila fedeli per un evento di grande significato: la prima preghiera del Regina Coeli di Papa Leone XIV. Questo momento ha segn ... 🔗notizie.it

Papa Leone XIV celebra il suo primo Regina Coeli: emozione in piazza San Pietro e festa a Chiclayo - Papa Leone XIV recita il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro. Chiclayo in festa. Pizzaballa: “È un missionario libero e di governo”. 🔗41esimoparallelo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.