Papa Leone XIV cambia marcia addio alla Fiat 500L | ecco che mezzo userà

Papa Leone XIV volta pagina e dice addio alla Fiat 500L, scegliendo un nuovo mezzo di trasporto. Sebbene l'aspetto sia più "prestigioso", il veicolo selezionato continua a riflettere l'impegno ecologico tanto caro a Papa Francesco, dimostrando come la dignità e la sostenibilità possano coesistere. Scopriamo insieme quale sarà il nuovo compagno di viaggio del Pontefice.

Nonostante l'aspetto più "prestigioso", il mezzo mantiene una coerenza con l'attenzione ecologica tanto cara a Papa Francesco

