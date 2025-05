Papa Leone XIV apre il suo profilo Instagram | come trovarlo

Papa Leone XIV ha finalmente aperto il suo profilo ufficiale su Instagram, @Pontifex - Pope Leo XIV, dopo un periodo di silenzio sui social del Vaticano. Con un solo post al momento, l'annuncio sorprende i fedeli e i curiosi. Scopri come seguirlo e restare aggiornato sui suoi messaggi e attività.

Ora PapaLeone XIV ha un account ufficiale su Instagram. Si chiama @Pontifex - Pope Leo XIV e al momento ha pubblicato solo un post. La notizia è arrivata dopo giorni in cui i social del Vaticano erano rimasti completamente fermi. Su Twitter c'era ancora la frase: "Apostolica Sede Vacans". 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Leone XIV apre il suo profilo Instagram: come trovarlo - Ora Papa Leone XIV ha un account ufficiale su Instagram. Si chiama @Pontifex - Pope Leo XIV e al momento ha pubblicato solo un post ... 🔗fanpage.it

Papa Leone XIV, Monsignor Georg Gaenswein: “Ora fase nuova, in Vaticano non si può governare da soli” - Con l’elezione di Papa Leone XIV “Ora si apre una fase nuova. Percepisco un certo sollievo diffuso” ha dichiarato Monsignor Georg Gaenswein, ex prefetto di Papa Ratzinger e ora nunzio nei Paesi ... 🔗fanpage.it

Papa Leone XIV dovrà rinunciare alla cittadinanza americana per sottrarsi al fisco Usa? - Per la prima volta, il Papa è un cittadino degli Stati Uniti. Dietro questo momento solenne si cela una questione fiscale assurdamente seria, e seriamente assurda: il pontefice, in quanto cittadino st ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.