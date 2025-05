Papa Leone XIV ancora non ha parlato di ambiente | temo non sia tra le sue priorità

Papa Leone XIV non ha ancora affrontato il tema ambientale, sollevando preoccupazioni sulle sue priorità. Al contrario, il pontificato di Francesco si fonda su Natura e rispetto della persona umana. Con "Laudato Si’" invita alla conversione ecologica, mentre "Fratelli Tutti" evidenzia la nostra fratellanza. La sua scelta del nome “Francesco” riflette un profondo legame con la Natura.

La Natura e il rispetto della persona umana sono i cardini del pontificato di Francesco. Con Laudato Si’ chiede la conversione all’ecologia, con Fratelli Tutti dice che siamo tutti fratelli. La scelta del nome “Francesco” dà rilevanza alla comunione con la Natura e suggerisce particolare attenzione alla questione ambientale.La natura è un valore assoluto, a cui non sono attribuibili etichette politiche. Per il sostegno a pace, disarmo e fratellanza, Francesco è stato accusato di filocomunismo da qualche genio che pare ignorare che questi sono i valori di Gesù. Laudato Si’ identifica come “male” la distruzione di madre natura per avidità di ricchezza, e vede gli umani contro la natura, a distruggere le premesse per la loro stessa esistenza, mentre Fratelli tutti vede umani contro umani, a distruggersi a vicenda: il male sono la guerra e il riarmo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV ancora non ha parlato di ambiente: temo non sia tra le sue priorità

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa succederà con papa Leone XIV al disgelo tra Vaticano e Cina - A prima vista l’elezione di papa Leone XIV sembrerebbe una battuta d’arresto sul percorso di disgelo tra Vaticano e Cina. A uno sguardo più profondo però non è detto che sia così. Certo, chi si aspett ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV, Monsignor Georg Gaenswein: “Ora fase nuova, in Vaticano non si può governare da soli” - Con l’elezione di Papa Leone XIV “Ora si apre una fase nuova. Percepisco un certo sollievo diffuso” ha dichiarato Monsignor Georg Gaenswein, ex prefetto di Papa Ratzinger e ora nunzio nei Paesi ... 🔗fanpage.it

L’amico prete di Papa Leone XIV: “Vi spiego perché non ha scelto di chiamarsi Francesco II” - Padre Vásquez, sacerdote e amico di lungo corso di Robert Francis Prevost, ha spiegato perché il nuovo Papa ha deciso di chiamarsi Leone XIV e non invece ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La scuola dei Fratelli cristiani di Massa diventa bilingue

Dal prossimo anno scolastico la Scuola ?San Filippo Neri di Massa? meglio nota come ?la scuola dei ?Fratelli Cristiani?, diventer? bilingue.