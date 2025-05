Papa | Leone XIV a sorpresa da Agostiniani messa e pranzo con loro

Papa Leone XIV ha sorpreso tutti recandosi stamattina alla Curia Generalizia degli Agostiniani di Roma. Partecipando alla Santa Messa delle 12, il Santo Padre ha poi condiviso un pranzo con la comunità, creando un momento di convivialità e spiritualità tra i religiosi. Un gesto che sottolinea la vicinanza del Papa agli ordini religiosi.

