Papa Leone allontana i simboli di Francesco | il canto l?appartamento l' abito e le auto

Papa Leone allontana i simboli di Francesco, come il canto, l’abito e le auto. Sant'Agostino affermava che chi canta prega due volte, trasformando la musica in un atto d’amore. In questo modo, la preghiera diviene un'espressione profonda del cuore, elevando l'anima in un dialogo sacro e sincero.

Sant?Agostino diceva che chi canta prega due volte, e insegnava ai suoi che in fondo è come grande un atto d?amore e che facendolo si prega con la musica, con il cuore e con la. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Papa Leone allontana i simboli di Francesco: il canto, l?appartamento, l'abito e le auto

