Papa | Giannini 6mila agenti in campo domenica a cerimonia insediamento

Domenica si svolgerà la cerimonia di intronizzazione di Papa Giannini, con un imponente schieramento di sicurezza che prevede oltre seimila agenti delle forze dell'ordine, un migliaio di steward e volontari. Un grande dispiegamento per garantire tranquillità e ordine durante questo importante evento, che richiede misure straordinarie di protezione.

Roma, 13 mag. (LaPresse) – “domenica per la cerimonia di intronizzazione ci saranno in campo non meno di seimila appartenenti alle forze dell’ordine, poi ci sarà la polizia locale, un migliaio di steward oltre ai volontari. Ci sarà un grande dispiegamento di forze. È semplicistico dire che saranno replicati i servizi delle esequie ma saranno misure che avranno una loro peculiarità. L’arrivo delle delegazioni sarà uno dei momenti più delicati. È una fase internazionale complicata. Ci sarà l’occasione perché tantissimi capi di Stato, anche in questo momento in posizione di contrasti, possano incontrarsi e stare vicini in piazza. Tutte le forze coinvolte stanno mettendo in campo tutte le tecnologie più avanzate perché questo evento si svolga in tranquillità e serenità”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che si è tenuto oggi pomeriggio in prefettura a Roma in vista della cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV di domenica 18 maggio. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: Giannini, 6mila agenti in campo domenica a cerimonia insediamento

