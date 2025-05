Paolo Bosisio chi è il preside de Il Collegio | dalla prima cattedra al successo inaspettato in tv e sui social

Paolo Bosisio, preside de "Il Collegio", ha saputo trasformare la sua lunga carriera didattica in un successo inatteso in televisione e sui social. Con umiltà e ironia, riflette sul suo viaggio da professore a volto noto, conquistando un pubblico sempre più vasto grazie alla sua autenticità e alla passione per l'insegnamento.

Milano – “Non pensavo di riuscire a venirne a capo così bene perché ero solo il professor Bosisio, noto ai miei non pochi 15mila allievi che ho avuto nei decenni, oltre ai miei mille laureati e ai miei lettori di libri”. Con estrema semplicità e ironia, PaoloBosisio, docente universitario, regista, saggista, autore e sceneggiatore, racconta l’inaspettata notorietà raggiunta nel reality “Il Collegio” andato in onda dal 2017 al 2023 su Rai 2. E prosegue: “Vado fiero della mia carriera universitaria. Ho preso la cattedra a 38 anni, ho pubblicato una ventina di libri e scritto un centinaio di saggi”.Bosisio, classe 1949, nato e cresciuto nel centro di Milano, tra i numerosi impegni lavorativi che lo portano in viaggio per il mondo, vive nel periodo invernale insieme alla moglie, in Thailandia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paolo Bosisio, chi è il preside de “Il Collegio”: dalla prima cattedra al successo inaspettato in tv e sui social

