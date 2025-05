Paolini vola in semifinale agli Internazionali | battuta Shnaider in tre set

Jasmine Paolini conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia battendo in rimonta Diana Shnaider. In un match emozionante, l’azzurra ha vinto con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2, dimostrando grande determinazione e grinta sui campi in terra battuta del Foro Italico. Ora, attende la prossima sfida con entusiasmo.

Jasmine Paolini supera in rimonta Diana Shnaider e si qualifica per la semifinale degli Internazionali d'Italia, in corso sui campi in terra battuta al Foro Italico. L'azzurra ha trionfato con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2 in due ore e 25' di gioco. In semifinale la tennista numero cinque al mondo aspetta la vincitrice della sfida di questa sera tra la statunitense Stearns e l'ucraina Svitolina. In vantaggio 4-0 nel primo set l'azzurra ha subito la pronta reazione dell'avversaria che ha messo a segno cinque game consecutivi mostrandosi più solida nei game decisivi. Nell'undicesimo game l'azzurra è infatti riuscita a fare il suo terzo break ma Shneider ha subito strappato di nuovo il servizio dominando successivamente il tie break 7-1. Nella seconda frazione, brevemente sospesa dopo il terzo game per pioggia, Paolini è riuscita a risalire da un parziale di 0-4 infilando sei giochi di fila e prolungando la sfida al terzo set, tra lo sconforto totale della rivale. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Paolini vola in semifinale agli Internazionali: battuta Shnaider in tre set

Se ne parla anche su altri siti

Jasmine Paolini batte Shnaider e vola in semifinale: il crollo, la pioggia, il "coaching" di Errani e la rimonta. Cosa è successo - È stata una partita dai mille volti quella vintra da Jasmine Paolini contro la russa Diana Shnaider agli Internazionali. L'italiana parte bene, si porta in vantaggio di ... 🔗ilmattino.it

Paolini vola in semifinale a Roma. Musetti fermato dalla pioggia a un punto dal match con Medvedev - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Paolini, che cuore: rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali - La tennista azzurra ha superato la russa in tre set ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roland Garros - capolavoro Paolini: batte Rybakina e vola in semifinale

Impresa di Jasmine Paolini che vola in semifinale Roland Garros 2024, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi.