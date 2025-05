Paolini-Shnaider si vedrà in chiaro? Orario programma streaming

Paola Nizhny in chiaro sullo streaming! Gli Internazionali d’Italia femminili si avvicinano al culmine con i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Due giocatrici si preparano a lottare per un posto nella finale, rendendo questa fase cruciale ed emozionante per tutti gli appassionati di tennis. Non perdere l’azione!

Il tabellone degli Internazionali d’Italia femminili entra sempre più nel vivo. Si torna in campo per disputare i match valevoli per i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Si decidono le due giocatrici destinate a contendersi l’ingresso in finale. L’occasione in casa Italia sembra davvero ghiotta.Jasmine Paolini è pronta a scendere nuovamente in campo per il quarto impegno del suo torneo. La numero uno d’Italia affronta nel secondo match sul campo centrale Diana Shnaider, testa di serie numero 13. Battere la talentuosa giocatrice russa aprirebbe le porte di un accesso in semifinale che rappresenta un ottimo risultato per continuare a guadagnare terreno in classifica.L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sul Campo Centrale a partire dalle ore 11:00. Chi passa il turno incontra in semifinale la vincente del confronto tra l’americana Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina, titolare della testa di serie numero 16. 🔗Leggi su Oasport.it