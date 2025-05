Paolini rimonta Shnaider è in semifinale a Roma

Jasmine Paolini scrive una pagina di storia tennistica, conquistando la semifinale agli Internazionali di Roma. L’azzurra, dopo un inizio difficile contro la russa Diana Shnaider, riesce a rimontare da 0-4 nel secondo set, ribaltando le sorti del match e regalando emozioni al pubblico. Ora attende la vincente fra Svitolina e Stearns.

L'azzurra vince in tre set e attende una fra Svitolina e Stearns Roma - Undici anni dopo ci sarà una tennista italiana in semifinale agli Internazionali. Missione compiuta per Jasmine Paolini che, sotto di un set e 0-4 nel secondo, ribalta completamente il match con la russa Diana Shnaider, numero 1 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paolini rimonta Shnaider, è in semifinale a Roma

