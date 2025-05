Paolini in semifinale agli Internazionali | battuta Shnaider in tre set

Jasmine Paolini conquista le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia, sconfiggendo Diana Shnaider in una battaglia combattuta durata oltre due ore. Con nervi saldi e tanto cuore, Paolini diventa la prima italiana a raggiungere le ultime quattro del torneo di Roma dalla storica impresa di Sara Errani nel 2014. Un traguardo che segna la storia del tennis azzurro.

Nervi, testa e tanto cuore. Dopo due ore e mezza di gioco, Jasmine Paolini ha avuto la meglio di Diana Shnaider qualificandosi per la semifinale degli Internazionali Bnl d’Italia. È la prima azzurra nelle migliori quattro del torneo di Roma da Sara Errani, che nel 2014 si spinse fino alla finale, poi persa nettamente da Serena Williams. La 29enne toscana, numero sei del tabellone, ha trionfato sul campo Centrale in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. È il suo miglior risultato in carriera al Foro Italico, dove finora aveva raggiunto il secondo turno solamente due volte. Attende ora la vincente del match fra l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Peyton Stearns.Paolini in semifinaleagliInternazionali: la cronaca della partitaGrazie a un inizio devastante, Jasmine Paolini è salita rapidamente sul punteggio di 4-0 nel primo set con due break di vantaggio. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paolini in semifinale agli Internazionali: battuta Shnaider in tre set

