Paolini che cuore | rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali

Jasmine Paolini conquista un posto in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025, dopo una straordinaria rimonta contro la russa Diana Shnaider. In un appassionante match, l'azzurra ha prevalso con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-2, dimostrando grande determinazione. Ora attende il prossimo avversario al Masters 1000 di Roma.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini in semifinaleagliInternazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, martedì 13 maggio, ha battuto ai quarti di finale la russa Diana Shnaider in tre set con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-2. Paolini vola quindi in semifinale al Masters 1000 di Roma, dove affronterà la vincente del match tra l'americana . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Paolini, che cuore: rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali - (Adnkronos) - Jasmine Paolini in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, martedì 13 maggio, ha battuto ai quarti di finale la russa Diana Shnaider in tre set con il pun ... 🔗msn.com

Internazionali: cuore Paolini, rimonta e semifinale a Roma - Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale. L'azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. 🔗ansa.it

Internazionali: in campo Musetti-Medvedev 1-0 (7-5). Cuore Paolini, rimonta e semifinale a Roma. Tra poco Sinner DIRETTA - Jasmine Paolini vince in rimonta e approda in semifinale agli Internazionali d'Italia dopo quasi tre in campo sul Centrale. L'azzurra batte in tre set Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.