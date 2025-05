Paola Turci ha una nuova fidanzata dopo il divorzio da Francesca Pascale? Spunta una foto

Paola Turci ha riacceso i riflettori sulla sua vita privata dopo il divorzio da Francesca Pascale. Una semplice storia su Instagram, con la didascalia «La mia ragazza», ha suscitato ilarità e curiosità nel web. La foto mostra una giovane donna elegante, lasciando i fan entusiasti e pronti a scoprire di più su questa nuova relazione.

Una semplice storia su Instagram, una didascalia breve ma diretta: «La mia ragazza». Bastano queste parole per far esplodere la curiosità del web e accendere il gossip su PaolaTurci, cantautrice da sempre molto riservata sulla sua vita privata. La foto in questione ritrae una giovane donna, elegantemente in posa, che guarda dritta in camera: accanto allo scatto, la frase che ha lasciato tutti senza parole. Nessun altro dettaglio, nessun tag o riferimento preciso. Solo un'immagine, e mille interrogativi.Che Paola abbia davvero voltato pagina dopo la fine della sua relazione con FrancescaPascale? Oppure si tratta solo di una battuta, una gag tra amiche o un gesto affettuoso rivolto a una persona cara, magari una nipote? In ogni caso, le parole usate bastano per far ripartire le indiscrezioni: e se fosse davvero una nuova compagna? Un'eventualità che sorprenderebbe, soprattutto considerando la discrezione con cui Turci ha sempre protetto le proprie relazioni.