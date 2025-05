Pancaro elogia Inzaghi | Si merita quello che gli sta succedendo! Scudetto? Ce la può fare…

Giuseppe Pancaro, ex difensore e compagno di squadra di Simone Inzaghi alla Lazio, esprime il suo entusiasmo e supporto per l'allenatore attuale, sottolineando che Inzaghi merita il successo che sta vivendo. In particolare, Pancaro si mostra ottimista riguardo alla possibilità di conquistare il titolo di campione, affermando che ce la può fare.

PancaroelogiaInzaghi: «Si meritaquello che gli sta succedendo! Scudetto? Ce la può fare.» Le parole dell’ex difensoreGiuseppe Pancaro, ex compagno di squadra di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio, ha raccontato a La Repubblica del legame che lo unisce all’attuale allenatore dell’Inter e ha ricordato il periodo in cui, insieme, conquistarono lo Scudetto con la maglia biancoceleste. Un trionfo reso possibile anche dalla sconfitta della Juventus a Perugia nell’ultima giornata di campionato. Ecco le parole:LE PAROLE- «Con Simone siamo amici, parliamo tanto. Si meritaquello che gli sta succedendo. Tornando a quel giorno, ricordo che io, con Stankovic e Mihajlovic, avevo trovato una tv, altri nemmeno avevano voglia di sentire cosa succedesse a Perugia. Un compagno rimase immobile nella posizione in cui si trovava al momento del gol di Calori. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pancaro elogia Inzaghi: «Si merita quello che gli sta succedendo! Scudetto? Ce la può fare…»

