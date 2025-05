Pallavolo | si separano le strade di coach Tagliagambe e della Verodol Esterni Posta in arrivo

La Pallavolo Casciavola annuncia la conclusione della collaborazione con l'allenatore Alessandro Tagliagambe al termine del campionato di Serie C 2024/2025. La società esprime un sentito grazie per il grande impegno profuso negli ultimi tre anni alla guida della prima squadra, sottolineando i traguardi raggiunti e il contributo fondamentale all’interno del club.

"La Pallavolo Casciavola rende noto che con la conclusione del campionato di Serie C 20242025, si interrompe anche la collaborazione con l'allenatore Alessandro Tagliagambe che la società ringrazia per il grande impegno profuso nei tre anni nei quali è stato alla guida della prima squadra

