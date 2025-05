Palio di Legnano | limitazioni e divieti al consumo di alcol Quando e dove scatteranno

In occasione del Palio di Legnano, il Comune ha adottato misure straordinarie per il consumo di alcol. Il divieto entrerà in vigore durante la serata del 23 maggio, in concomitanza con l'evento dedicato al 38, e mira a garantire la sicurezza e il rispetto durante le celebrazioni, prevenendo possibili disordini.

Legnano, 13 maggio 2025 – L’investitura dei capitani nel fine settimana è stato il primo degli eventi del Palio di Legnano inclusi nell’ordinanza: a dover sottostare a regole e divieti collegati al consumo di alcol e pensati per evitare disordini, saranno ora la serata del 23 maggio, dedicata al 38° Memorial Luigi Favari - Provaccia, organizzato dal Collegio dei Capitani e delle Contrade, la giornata del Palio di domenica 25 maggio (o in caso di maltempo, lunedì 2 giugno) e, il primo giugno, la Traslazione delle Croce che chiuderà la manifestazione.Come tutti gli anni, l’amministrazione comunale si è infatti mossa per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico in giornate in cui è previsto "un notevole afflusso di persone e sostenitori delle varie contrade cittadine, animati da forte spirito di competizione”, e ha dunque studiato con le forze dell’ordine alcune contromisure specifiche. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palio di Legnano: limitazioni e divieti al consumo di alcol. Quando e dove scatteranno

