Palio di Fucecchio

Fucecchio si appresta a rivivere una delle sue tradizioni più affascinanti: il Palio delle Contrade. Domenica 18 maggio, la 44ª edizione di questa storica competizione, che risale al XIII secolo, riporterà in vita l'emozione, la rivalità e l'orgoglio delle contrade locali, in un'esplosione di colori e passione per la storia.

La città di Fucecchio si prepara a un tuffo nel cuore della sua storia più vibrante. Domenica 18 maggio, come un appuntamento immutabile con la tradizione, si correrà la 44ª edizione del Palio delle Contrade, un evento che affonda le sue radici in un passato lontano, precisamente nel XIII secolo. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Palio di Fucecchio

Cosa riportano altre fonti

Palio di Fucecchio, i giurati che daranno i premi per la sfilata

Si legge su gonews.it: Sono ufficiali i nomi dei giurati che assegneranno gli “Oscar” alla sfilata del Palio di Fucecchio. Nella settimana che conduce alla 44esima edizione del ...

Palio di Fucecchio, il cencio 2025 è "un inno alla vita e alle donne"

Come scrive gonews.it: Eccolo là, svetta su tutta piazza Vittorio Veneto, acclamato da una comunità intera, osservato con voglia e gola da parte di dodici contrade e migliaia di ...

Palio, è conto alla rovescia. Folla in piazza per il Cencio: "Inno alla vita e alle donne"

Secondo msn.com: Ieri sera immensa emozione per uno dei momenti più attesi dell’evento. Stasera appuntamento per la tratta con l’estrazione a sorte dei cavalli.

Potrebbe interessarti su Zazoom

PALIO DI SIENA. IL SINDACO QUERELA IL PRESIDENTE DEGLI ANIMALISTI ITALIANI WALTER CAPORALE

“Parole offensive, sprezzanti, ingiuriose, quelle usate da Walter Caporale durante la trasmissione La Zanzara ”, così in un articolo pubblicato il 7 luglio 2020 su La Nazione.