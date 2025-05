palio dell' ortica 2025

Siamo entusiasti di annunciare il Palio dell'Ortica 2025! Vi invitiamo a partecipare il 5 giugno per una corsa non competitiva di 6 km aperta a tutti. Unitevi a noi per una festa unica che celebra la comunità e l'amore per la natura. Scoprite di più nel volantino: [link](https://bit.ly/palio-ortica-2025). Vi aspettiamo!

Anche quest'anno siamo felici di invitarvi al palio dell'ortica. Data giovedì 5 giugno 2025 Il palio È una corsa non competitiva aperta a tutti su percorso di Km 6. La festa con la corsa intorno Anche quest'anno il palio sarà preceduto.

