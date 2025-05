Paliano-Anagni-Colleferro i gravi problemi degli impianti ad energia solare nel Lazio

Nel Lazio, gli incentivi del PNRR per impianti agrovoltaici e fotovoltaici stanno generando gravi problemi ambientali e territoriali. L'assenza di una pianificazione chiara da parte della Regione, che non ha ancora delineato aree idonee e non idonee, rende difficile gestire la trasformazione di vasti territori, sollevando preoccupazioni per l'equilibrio ecologico e agricolo della regione.

In Italia gli incentivi del PNRR per gli impianti agrovoltaici e fotovoltaici su terreni agricoli con l'accesso acontributi a fondo perduto stanno provocando la trasformazione di vasti territori, in particolare nel Lazio,dove la Regione non ha ancora individuato le aree idonee e non idonee.

