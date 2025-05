Paliano-Anagni-Colleferro i gravi problemi degli impianti ad energia solare nel Lazio

Nel Lazio, l'implementazione degli impianti ad energia solare, incentivata dal PNRR, sta generando gravi problemi ambientali e territoriali. La mancanza di orientamenti chiari da parte della Regione sulla selezione delle aree adatte per gli impianti agrovoltaici e fotovoltaici sta trasformando vasti spazi agricoli, sollevando preoccupazioni per la sostenibilità e l'uso del suolo.

In Italia gli incentivi del PNRR per gli impianti agrovoltaici e fotovoltaici su terreni agricoli con l’accesso a contributi a fondo perduto stanno provocando la trasformazione di vasti territori, in particolare nel Lazio, dove la Regione non ha ancora individuato le aree idonee e non idonee. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it