Palermo-Carrarese 1-1 le pagelle | Ranocchia involuto Insigne non sfrutta la chance

Il pareggio contro la Carrarese segna un ulteriore passo falso per il Palermo, bloccato all'ottavo posto in classifica. Con molte prestazioni sotto le aspettative, la squadra si congeda da un campionato deludente, evidenziando le difficoltà di alcuni giocatori come Ranocchia e Insigne. Ecco le pagelle della partita, con voti che riflettono una serata storta.

Pareggio contro la Carrarese e ottavo posto in classifica: il Palermo chiude così il proprio deludente campionato. Tantissime le insufficienze tra i rosa, serata storta.Audero 6: Non può nulla sulla parabola perfetta di Shpendi in occasione del vantaggio degli ospiti. Respinge bene su. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo-Carrarese 1-1, le pagelle: Ranocchia involuto, Insigne non sfrutta la chance

Altre fonti ne stanno dando notizia

Palermo-Carrarese, GDS: “Ranocchia al posto di Blin, Di Francesco…”

Si legge su msn.com: Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Alessandro Arena, sottolinea le possibili novità di formazione in vista della partita contro la Carrarese.

Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Ranocchia ha qualità. Gol di Pohjanpalo era buono»

Lo riporta ilovepalermocalcio.com: «Ranocchia? Su un suo errore abbiamo subito gol a Bari, ma lui è un giocatore di qualità», ha spiegato Alessio Dionisi parlando del centrocampista rosanero. «Non è più giovane, è un 2001 e va per i 24 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Palermo,sfida su TikTokl : bimba morta a 10 anni

Tragico epilogo a Palermo per la bambina di 10 anni finita in terapia intensiva a causa di un arresto cardiaco causato dall'estrema sfida del soffocamento sui social TikTok.