Palermo-Carrarese 1-1 le pagelle | Ranocchia involuto Insigne non sfrutta la chance

Nel pareggio contro la Carrarese, il Palermo chiude un campionato deludente, relegato all'ottavo posto. Le pagelle evidenziano un Ranocchia in involuzione e un Insigne che non sfrutta le occasioni. Serata storta per i rosa, con molte insufficienze a pesare su un bilancio anonimo. Audero, impegnato, non può nulla sul gol avversario ma si distingue in altre parate.

Pareggio contro la Carrarese e ottavo posto in classifica: il Palermo chiude così il proprio deludente campionato. Tantissime le insufficienze tra i rosa, serata storta. Audero 6: Non può nulla sulla parabola perfetta di Shpendi in occasione del vantaggio degli ospiti. Respinge bene su. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Palermo-Carrarese 1-1, le pagelle: Ranocchia involuto, Insigne non sfrutta la chance

Potrebbe interessarti su Zazoom

Palermo,sfida su TikTokl : bimba morta a 10 anni

Tragico epilogo a Palermo per la bambina di 10 anni finita in terapia intensiva a causa di un arresto cardiaco causato dall'estrema sfida del soffocamento sui social TikTok.