Palermo C5 il cuore non basta | il Viagrande vince 3-2 la finale regionale a 5 secondi dai rigori

Il Palermo C5 si ferma a un passo dal sogno della fase nazionale, cedendo 3-2 al Viagrande nella finale regionale playoff a soli 5 secondi dai calci di rigore. Una super stagione per i rosanero si conclude in un match elettrizzante, ricco di emozioni e colpi di scena che hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Si ferma a 5 secondi dai calci di rigore, nella finaleregionale playoff, la super stagione del Palermo Calcio a5. Ad accedere alla fase nazionale degli spareggi per la serie B è il Viagrande che, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, si impone 3-2 sui rosanero nei tempi. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo C5, il cuore non basta: il Viagrande vince 3-2 la finale regionale a 5 secondi dai rigori

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Viagrande vince 3-2 contro il Palermo C5 in finale regionale - Si ferma a 5 secondi dai calci di rigore, nella finale regionale playoff, la super stagione del Palermo Calcio a5. Ad accedere alla fase nazionale degli spareggi per la serie B è il Viagrande che, al ... 🔗livesicilia.it

Il Palermo C5 vince contro l’Akragas: è finale regionale per i rosa - In un “Pala Don Bosco” letteralmente gremito in ogni ordine di posto (oltre 500 spettatori presenti) il Palermo Calcio a5 non tradisce le attese e, al termine di una intensa battaglia agonistica ricca ... 🔗livesicilia.it

Palermo C5, Musso segna, Immesi cala la saracinesca. I rosanero volano in finale regionale - Stavolta il tiro libero verrà battuto da Toledo che non sbaglia, regalando il momentaneo 1-1 alla sua squadra. Nei minuti successivi succede di tutto: tensione alle stelle, il Palermo C5 resta in ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Palermo,sfida su TikTokl : bimba morta a 10 anni

Tragico epilogo a Palermo per la bambina di 10 anni finita in terapia intensiva a causa di un arresto cardiaco causato dall'estrema sfida del soffocamento sui social TikTok.