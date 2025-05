Palazzo Mosti Civico22 | Il sindaco caccia i giornalisti dall’Aula consiliare sgarbo istituzionale

Nel recente incontro al Palazzo Mosti, il sindaco ha espresso un netto sgarbo istituzionale cacciando i giornalisti dall'aula consiliare. L'episodio si è verificato durante la convocazione per la firma del protocollo di costituzione dell'Area Vasta, che vede Benevento capofila, suscitando indignazione e discussione sulla trasparenza e il rispetto del diritto all'informazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto"Il sindaco, nei giorni scorsi ha formalmente convocato i giornalisti per la firma del protocollo di costituzione dell'Area Vasta, che ha Benevento come capofila.Ieri, dopo un'ora di inutile attesa, dimenticando l'invito a partecipare, dimenticando i doveri verso gli ospiti e soprattutto la buona creanza, il sindaco ha cacciato i giornalistidall'Aulaconsiliare escludendoli dall'incontro". Così in una nota Civico22 che esprime solidarietà alla stampa locale. "I giornalisti svolgono un lavoro prezioso per il funzionamento della democrazia che vive, noi questo lo sappiamo bene, di corretta puntuale e libera informazione.A loro va tutta la nostra solidarietà per questo imperdonabile sgarboistituzionale".