Palazzo Cornaggia l’ok della Regione primo lotto in vista

È arrivato l'ok dalla Regione per il restauro di Palazzo Cornaggia Medici, con il primo lotto di opere previsto per completamento entro gennaio. Si lavora intanto per reperire fondi per la seconda fase, puntando su un bando della Fondazione Cariplo in scadenza a maggio, mentre si cercano anche sponsor per supportare l'iniziativa.

Restauro di PalazzoCornaggia Medici, dalla Regionel’ok alla proroga dei termini, primolotto opere al traguardo entro il prossimo gennaio. Intanto si cercano fondi per la seconda tranche: dita incrociate per un bando della Fondazione Cariplo, in scadenza a fine maggio. E a latere si cercano "sponsor" per un intervento fiore all’occhiello, non finanziato nel progetto attuale: il restauro specializzato delle controsoffittature al pianterreno, realizzate e decorate con tecnica che è stata definita dalla Sovrintendenza, a suo tempo, un "unicum" a livello lombardo. "In questo senso - dice l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Carlo Maderna - abbiamo dei contatti in corso".I lavori a PalazzoCornaggia, antica dimora del centro inzaghese, da tempo chiusa per rischio crolli, sono iniziati nel 2023, dopo un lungo iter di progettazione e sulla scorta di un finanziamento di 500mila euro dellaRegione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzo Cornaggia l’ok della Regione primo lotto in vista

Altre fonti ne stanno dando notizia

Palazzo Cornaggia l’ok della Regione primo lotto in vista - Restauro di Palazzo Cornaggia Medici, dalla Regione l’ok alla proroga dei termini, primo lotto opere al traguardo entro ... 🔗ilgiorno.it

Thiene, palazzo Cornaggia: la mostra “Parole sulla tela” - Sarà inaugurata al secondo piano di palazzo Cornaggia sabato 10 maggio 2025 alle ore 10.00 la mostra Parole sulla tela, realizzata a cura del gruppo artistico LiberArti e organizzata in occasione del ... 🔗vicenzareport.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Palazzo dei Diamanti a Ferrara | Curiosità

Il Palazzo dei Diamanti a Ferrara è uno splendido edificio rinascimentale, con la facciata rivestita di migliaia di piramidine a forma di diamante, che a un conteggio approssimativo sono circa 8.