Pago | “Con la mia ex moglie Miriana Trevisan ora siamo amici la invito alle nozze con Serena Enardu”

Nella puntata del 13 maggio di "La Volta Buona", Pago ha condiviso dettagli sul suo attuale rapporto con l'ex moglie Miriana Trevisan, madre di Nicola. "È stata la storia più importante della mia vita", ha dichiarato, rivelando di averla invitata alle nozze con Serena Enardu. Oggi sono amici e condividono un legame profondo.

Ospite della puntata del 13 maggio de La Volta Buona, Pago ha parlato del rapporto con la ex moglieMirianaTrevisan, madre di loro figlio Nicola: "È stata la storia più importante della mia vita. Ora siamo molto amici. La invito al matrimonio con Serena Enardu". 🔗Leggi su Fanpage.it

