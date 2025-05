Paganelli ritardi senza fine | anche per questa estate Novoli resta senza piscina

L'estate di Novoli si tinge di delusione: la piscina Paganelli, dopo anni di attese e ritardi interminabili, ha riaperto solo per un breve periodo, per poi chiudere nuovamente. Nonostante le promesse, gli interventi di copertura e adeguamento strutturale sembrano non avere fine, lasciando i cittadini a bocca asciutta e senza un luogo di svago.

Non c'è pace per la piscinaPaganelli di viale Guidoni, a Novoli. Dopo tre anni di lavori - dovevano durare molto meno - la piscina riaprì nell'estate del 2023. Ma durò poco, pochissimo: passati i mesi estivi, di nuovo chiusa per interventi di copertura e adeguamento strutturale, dopo.

