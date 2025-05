Pagamento Naspi a maggio 2025 quando arriva | ecco le date

Scopri le date di pagamento della NASpI per maggio 2025. Gli accrediti dell'indennità di disoccupazione seguiranno il calendario INPS, con pagamenti previsti tra il 10 e il 15 del mese per chi già riceve il sussidio. Le tempistiche di erogazione possono variare, quindi è importante rimanere aggiornati.

PagamentoNaspi a maggio2025, quandoarriva: ecco le date. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione Naspi per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS , con accrediti previsti tra il 10 e il 15 maggio per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pagamento Naspi a maggio 2025, quando arriva: ecco le date

