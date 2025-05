Padre Edgar chi è l?uomo ombra di Papa Leone XIV | sarà lui a gestire l?agenda di Prevost

Padre Edgar, 36 anni e originario di Chiclayo, Perù, emerge come l'uomo ombra di Papa Leone XIV. Dalla sua recente nomina come Segretario del Prefetto del Dicastero per i Vescovi, si troverà a gestire l'agenda di Prevost, assumendo un ruolo chiave all'interno della Città del Vaticano in un momento cruciale per la Chiesa.

CITTÀ DEL VATICANO Ha 36 anni, viene da Chiclayo, in Perù, e si è trovato catapultato improvvisamente dall?essere il Segretario del Prefetto del Dicastero per i Vescovi ad. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Padre Edgar, chi è l?uomo ombra di Papa Leone XIV: sarà lui a gestire l?agenda di Prevost

Altre fonti ne stanno dando notizia

Padre Edgar, chi è l’uomo ombra di Papa Leone XIV: sarà lui a gestire l’agenda di Prevost - CITTÀ DEL VATICANO Ha 36 anni, viene da Chiclayo, in Perù, e si è trovato catapultato improvvisamente dall’essere il Segretario del Prefetto del Dicastero per i Vescovi ... 🔗ilmessaggero.it

Edgard Iván Rimaycuna Inga, chi è l’uomo-ombra di Prevost dal Perù a Roma: sarà segretario particolare di Papa Leone XIV - Il giovane parroco è arrivato nella Capitale da quando Bergoglio ha chiamato il cardinale Usa nella Curia. Ora l'incarico di punta L'articolo Edgard Iván Rimaycuna Inga, chi è l’uomo-ombra di Prevost ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania, rogo in comunità recupero, muore Padre Leonardo Grasso

Incendio doloso presso la sede della comunità di riabilitazione tossicodipendenti "Tenda di San Camillo", sulla statale 116 a Riposto, Catania.