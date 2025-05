Padovano non ha dubbi | Espulsione Kalulu? Ingenuità che si poteva evitare è un’annata così Bisogna sperare di andare in Champions Poi sentenzia su Tudor

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha commentato il pareggio contro la Lazio e l'espulsione di Kalulu, definendola un'ingenuità evitabile. In un momento delicato per i bianconeri, l'ex giocatore esprime la speranza di raggiungere la Champions League e condivide le sue opinioni sul lavoro di Tudor. Ecco le sue dichiarazioni a Juventibus.

Padovano non ha dubbi su Tudor e il momento dei bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreL’ex calciatore della Juve Michele Padovano è intervenuto a Juventibus per analizzare il pareggio contro la Lazio e l’Espulsione di Kalulu.LAZIO-JUVE – «Ce la dobbiamo prendere con i nostri. Ormai è una consuetudine questa pareggite da malessere incredibile. La tendenza è la stessa di prima, io mi ricordo di una Juventus che quando andava in vantaggio le partite erano finite, adesso non è così. Si poteva portare a casa con un po’ di esperienza in più. Una volta manca esperienza, altre qualche giocatore importante e le vittorie sono sempre meno. La Champions è ovviamente raggiungibile, a patto che si vincano le ultime due».ESPULSIONI – «Ingenuità che potevano evitare. E’ un’annatacosì, Bisognasperare di andare in Champions». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovano non ha dubbi: «Espulsione Kalulu? Ingenuità che si poteva evitare, è un’annata così. Bisogna sperare di andare in Champions». Poi sentenzia su Tudor

Approfondimenti da altre fonti

Juve, Padovano: 'Se ci fosse stato Conte sicuramente avremmo lottato per lo scudetto' - Padovano ha poi aggiunto: 'Stimo troppo Conte ed ero sicuro che ovunque sarebbe andato avrebbe lottato per vincere' ... 🔗it.blastingnews.com

Conte fa discutere, l'amico Padovano controcorrente: "So cosa ha voluto dire" - Questo non è avvenuto, e quindi, nella sua testa, potrebbe essere scattato qualcosa di diverso rispetto all’inizio della stagione". Ha evidenziato Padovano a 1Station Radio. PUBBLICITÀ Inoltre ... 🔗areanapoli.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dubbi sul vaccino contro il coronavirus? Magari guarda questo video

Il vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech è disponibile in Italia e in diversi altri paesi europei dal 27 dicembre per essere somministrato al personale sanitario e agli ospiti delle case di riposo nelle loro varie forme.