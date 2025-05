Padovan analizza | Scudetto? Ecco l’errore che non deve fare Inzaghi…

Il giornalista Giancarlo Padovan, ospite di TMW Radio, ha analizzato la situazione attuale dell’Inter nella corsa allo Scudetto, mettendo in luce un errore fondamentale che Inzaghi deve evitare. Le sue considerazioni offrono spunti interessanti sulla sfida con il Napoli e sulle strategie necessarie per mantenere vive le speranze di vittoria.

