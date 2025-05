Padova uomo sale su una gru e minaccia di suicidarsi | 13 anni fa aveva ucciso la moglie

A Padova, un uomo albanese di 67 anni è salito su una gru, minacciando di suicidarsi. Riconosciuto per aver ucciso la moglie nel 2012, la tensione della situazione ha richiesto l'intervento della polizia, che ha attivato il protocollo d'emergenza e inviato un negoziatore per tentare di risolvere pacificamente la crisi.

