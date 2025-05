Padova tenta di uccidere la moglie ma viene fermato dai carabinieri e dal figlio | arrestato

In un drammatico episodio avvenuto a Padova, un uomo ha tentato di uccidere la moglie dopo averla percossa e quasi strangolata. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei carabinieri e del figlio ha portato all'arresto dell'uomo, che stava per disfarsi del corpo della donna avvolgendolo in un tappeto per gettarlo dal terrazzo.

L’uomo l’ha percossa, quasi strangolata, poi, una volta svenuta, l’ha avvolta in un tappeto per buttarla giù dal terrazzo 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Padova, tenta di uccidere la moglie ma viene fermato dai carabinieri e dal figlio: arrestato

