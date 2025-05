Padova picchia a sangue la moglie e la avvolge in un tappeto credendola morta

Un brutale episodio di violenza domestica si è verificato a Megliadino San Vitale, dove un uomo ha picchiato la moglie e l'ha avvolta in un tappeto, credendola morta. Tuttavia, la donna è riuscita a salvarsi, mentre l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. L'incidente risale al 6 maggio scorso.

picchia a sangue la moglie e la lascia tramortita sul terrazzo di casa, avvolta in un tappeto . La donna, però, è miracolosamente scampata alla morte e l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. L’episodio è avvenuto il 6 maggio scorso a Megliadino san Vitale (Rovigo) ed è stato reso noto oggi dalla Procura della repubblica di Rovigo, dopo che l’uomo, P.G., 55 anni, di origine. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Padova, picchia a sangue la moglie e la avvolge in un tappeto credendola morta

