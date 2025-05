Padova nonno abusava della nipote | arrestato

Un uomo di 60 anni, originario di Bressanone, è stato arrestato a Padova per violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. Le indagini hanno rivelato la presenza di migliaia di file pedopornografici sul suo cellulare e computer, evidenziando una gravità inquietante della situazione. Le autorità stanno ora indagando ulteriormente sui dettagli del caso.

Un uomo di 60 anni originario di Bressanone, nella provincia autonoma di Bolzano, è stato arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale ai danni della propria nipote minorenne, figlia di sua figlia. Sul cellulare e sul computer del nonno, inoltre, sono stati trovati migliaia di file pedopornografici. Il sessantenne si trova ora detenuto nel carcere di Padova, città in cui la piccola vive con la sua famiglia.È proprio nell’abitazione della bambina che si sarebbero consumate le violenze. Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, il nonnoabusavadellanipote quando era chiamato ad accudirla in assenza di sua figlia, la madre della piccola.Le indagini sono scattate in seguito a una denuncia presentata alla Procura di Padova. Lo scorso 24 aprile i poliziotti della Squadra Mobile della Questura euganea, coordinati dalla Procura, hanno eseguito una perquisizione nei luoghi di domicilio e residenza dell’uomo. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Padova, nonno abusava della nipote: arrestato

