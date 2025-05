Padova dice addio a Giorgio Fornasiero avvocato e uomo chiave della DC negli anni ' 80

Padova piange la scomparsa di Giorgio Fornasiero, avvocato e figura chiave della Democrazia Cristiana negli anni '80. A 82 anni, se n’è andato con discrezione, ma ha lasciato un'impronta indelebile nella storia padovana. Morto domenica nella sua abitazione in piazza Capitaniato, Fornasiero ha contribuito in modo significativo al potere cittadino e veneto.

Se n'è andato con discrezione, ma dietro di sé lascia una lunga scia di storia Padovana. GiorgioFornasiero, 82 anni, figura di spicco del potere cittadino e veneto, è morto domenica nella sua abitazione in piazza Capitaniato, a pochi passi dai palazzi dove ha mosso – con metodo e misura – le.

