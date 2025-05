Padova aereo da turismo atterra in strada | illese le persone a bordo

Un aereo da turismo Piper ha effettuato un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina a Padova, dopo aver riscontrato un'avaria al motore poco dopo il decollo dall'aeroporto ‘Allegri’. Fortunatamente, tutte le quattro persone a bordo sono rimaste illese, evitando così conseguenze più gravi in un evento che ha sorpreso i residenti.

atterraggio d’emergenza per un aereo da turismo Piper in via della Madonnina a Padova. Il velivolo, con a bordo 4 persone, è dovuto atterrare poco dopo il decollo all’aeroporto cittadino ‘Allegri’ per una avaria al motore.L’avaria al motore e l’atterraggio d’emergenzaA bordo, oltre al pilota italiano, tre studenti universitari, uno di origine yemenita e gli altri due pakistana, rimasti illesi dopo l’impatto violento al suolo, tanto che non sono stati trasportati in ospedale, ricevendo l’assistenza necessaria dal personale medico del Suem giunto sul posto con una ambulanza. Le cause dell’avaria al motore del Piper, in volo per testare un motore marca Audi, non sono state ancora accertate, anche se dalle prime dichiarazioni rese dal pilota, il motore avrebbe perso improvvisamente potenza, costringendolo ad alcune manovre d’emergenza, per evitare l’impatto in aree urbane ad alta densità e cercare di portare il Piper in una zona agricola vicina all’aeroporto. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Padova, aereo da turismo atterra in strada: illese le persone a bordo

