Paderno Dugnano i Testimoni di Geova vendono l’immobile alla comunità islamica | Ma non sarà una moschea

A Paderno Dugnano, l'immobile di via Meda 11, precedentemente di proprietà dei Testimoni di Geova, è stato venduto alla comunità islamica, che vi stabilirà una nuova casa della cultura musulmana. Pur mantenendo la sua destinazione a luogo di culto, non si tratterà di una moschea. I lavori per la nuova sede sono già iniziati.

La casa della cultura musulmana ha una nuova sede a PadernoDugnano. l’immobile di via Meda 11 a PadernoDugnano è stato venduto dalla congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Luogo di culto era, luogo di culto rimane: classificato come E7 dallo strumento urbanistico. Da mercoledì sono iniziati i primi lavori nell’immobile all’incrocio tra via . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

