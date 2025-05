PA | Casu PD ricorsi logica conseguenza di scelte blocca idonei del Governo Meloni

La situazione attuale registra un crescente malcontento tra i candidati idonei, causato dalla gestione delle graduatorie da parte del Governo Meloni. Le interrogazioni rimaste senza risposta, presentate dal novembre 2022, hanno portato a contenziosi che ostacolano convenzioni fondamentali, come quella con Roma Capitale, evidenziando una cattiva gestione delle scelte politiche.

Roma - "Se il GovernoMeloni avesse risposto per tempo alle nostre interrogazioni presentate a partire dal novembre 2022 garantendo il pieno scorrimento delle graduatorie che avevamo segnalato, i contenziosi che hanno bloccato alcune convenzioni, come quella richiesta da Roma Capitale, non sarebbero mai esistiti. La risposta tardiva di oggi a 7 interrogazioni presentate negli ultimi 30 mesi rivela tutta l'inadeguatezza di un Governo che prima crea le condizioni per costringere persone che vedono negati i propri diritti a fare ricorso e poi utilizza anche gli stessi ricorsi per giustificare la propria azione". Così il deputato Andrea Casu, segretario d'Aula PD, in replica alla sua interrogazione alla sottosegretaria Castiello sul blocco del turnover nella Pubblica Amministrazione. "Il Governo – continua l'esponente dem - dovrebbe piuttosto spiegare al Paese perché invece di valorizzare tutte le energie immediatamente disponibili per colmare le immense carenze della PA, abbia scelto.