Oylum sceglie Kahraman Tolga si redime con Selin e segreti minacciano l’alleanza in Tradimento

Oylum si trova a un bivio cruciale: scegliere Kahraman o rimanere legata al tumultuoso passato con Tolga. Mentre i segreti rischiano di compromettere l'alleanza, i sentimenti si intensificano e il dolore di Tolga si fa sempre più profondo. Le nuove puntate di "Tradimento" promettono emozioni forti e sorprendenti rivelazioni.

Nel corso delle nuove puntate di Tradimento si assisterà a profondi turbamenti nei sentimenti dei protagonisti. La storia vede Tolga immerso in un dolore incolmabile, di fronte al rifiuto eterno di Oylum, che, per scegliere la stabilità e il futuro con Kahraman, accetta la proposta di matrimonio. In questo contesto, il giovane si trova costretto .

Tradimento Anticipazioni 5 maggio 2025: Oylum cacciata da Mualla, ma Kahraman le permette di riabbracciare Can

Nell’episodio 26 di Tradimento, in onda il 5 maggio 2025, Mualla caccia Oylum di casa dopo aver visto un video della violenta lite tra Kahraman e Tolga, avvenuta durante una cena con Oylum, Nazan e il piccolo Can.