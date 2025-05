Oylum dona un rene a Tolga scatenando disperazione e vendetta in Selin

Selin. Questo gesto di altruismo scatena una spirale di emozioni che mette alla prova le relazioni e le alleanze. Il tradimento si tinge di sfumature inaspettate, mentre la vendetta si insinua nei cuori dei personaggi. Preparati a immergerti in un mondo di conflitti interiori e scelte difficili, dove la lealtà e l'amore sono messi a dura prova.

Nel prosieguo della serie Tradimento, si profila un nuovo capitolo carico di tensione emotiva e colpi di scena. Le vicende si intensificano quando Selin si trova a dover affrontare un dolore devastante: apprende infatti che Oylum ha donato un rene a Tolga per salvargli la vita, cosa che alimenta in lei l’idea che il legame . L'articolo Oylumdona un rene a Tolga, scatenandodisperazione e vendetta in Selin è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Oylum dona un rene a Tolga, scatenando disperazione e vendetta in Selin

