Ostia esce dal lavoro e accusa un malore | morto un 54enne

Un tragico evento ha colpito Ostia, dove un uomo di 54 anni, cittadino romeno, è morto precipitosamente uscita dal lavoro. La fatalità si è verificata all’alba, intorno alle 6:30, in viale delle Repubbliche Marinare. Nonostante l'intervento dei medici del 118, ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano.

